Adnan Oktar'ın cezaevinde son görüntüsü olay oldu! Kedicikler kendinden geçti, aşk mesajları yağdı...

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın 'yeni görüntüsü' olarak paylaşılan fotoğrafı gündem oldu. (Cezaevinden paylaşılan ilk fotoğrafıydı)