Adnan Oktar'ın cezaevinde son görüntüsü olay oldu! Kedicikler kendinden geçti, aşk mesajları yağdı...
Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar, hakkında verilen bin 75 yıl hapis cezası nedeniyle Erzurum Cezaevi'nde tutuluyor. Oktar'ın Şubat ayı içerisinde cezaevinde çekilen son fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. 'Kedicik'ler aşk mesajları yağdırdı. Bakın Adnan Oktar'a ne olmuş...
Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar yine sosyal medyayı salladı. Cezaevinde hükümlü olarak yatan Adnan Oktar'ın hapishanede çekildiği iddia edilen yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın 'yeni görüntüsü' olarak paylaşılan fotoğrafı gündem oldu. (Cezaevinden paylaşılan ilk fotoğrafıydı)
Saç ve sakalını iyice uzatıp boyattı
Adnan Oktar'ın yeni fotoğrafı, 'kedicik' diye tabir edilen müritleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı. (Cezaevinden paylaşılan ikinci fotoğrafıydı)
Erzurum Cezaevi’ndeki Adnan Oktar'ın en son paylaşılan fotoğrafında saçlarını uzattığı ve sakalıyla birlikte saçlarını da boyattığı görüldü.