Adnan Oktar'ın cezaevi notları! Adnan Oktar'ın hapiste en çok sipariş verdiği şey bakın neymiş?

Saç boyasına özel önem!

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre dijital materyallerde, örgüt lideri Oktar'ın en çok değindiği konulardan biri saç boyası... 8 bin 658 yıllık hapis cezası onanınca Silivri'den Erzurum Cezaevi'ne nakledilen Oktar'ın sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarında saçının ve sakalının boyanmış olduğu görülüyordu.