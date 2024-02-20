Adnan Oktar'ın cezaevi notları! Adnan Oktar'ın hapiste en çok sipariş verdiği şey bakın neymiş?
Andan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın 8 bin 658 yıl hapis cezasını çektiği cezaevinde en çok sipariş verdiği şeyler ortaya çıktı. Oktar'ın kendisini zilyrete gelen avukatlara verdiği talimatlar da ifşa oldu.. İşte Adnan Oktar'ın cezaevi notları....
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'yle ilgili 2021 yılında yürütülen soruşturmada dijital materyaller ele geçirildi. Yaklaşık 300 sayfalık dijital materyallerde örgüt lideri Adnan Oktar'ın cezaevi görüşlerinde örgüt üyelerine verdiği talimatlar, kişisel istekleri, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi Müdürü'yle hangi yolla temas kurulacağı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı'na ulaşmak için kullandığı yöntemler bulunuyor.
Saç boyasına özel önem!
Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre dijital materyallerde, örgüt lideri Oktar'ın en çok değindiği konulardan biri saç boyası... 8 bin 658 yıllık hapis cezası onanınca Silivri'den Erzurum Cezaevi'ne nakledilen Oktar'ın sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarında saçının ve sakalının boyanmış olduğu görülüyordu.
68 yaşındaki Oktar'ın beyazlayan saçlarını boyamak için 2018'den 2023'e kadar tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi yönetimine de defalarca dilekçe verdi. Oktar, görüşe gelen avukatlara bu yönde talepte bulundu.
Cezaevi müdürüne zengin işadamı gönderin
Oktar, Silivri Cezaevi Müdürü'yle temas kurulması için talimat veriyor. Oktar'ın Silivri Cezaevi Müdürü'yle temas kurulmasına yönelik talimatı, ele geçirilen dijital materyallere şöyle yansıyor: