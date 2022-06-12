Adnan Oktar'ın 'Aslan'ıydı: Şaşırtan 'Fosil' detayı!

Ankara'da korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları koleksiyonu yapanlara ait belgesi olan Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun 2019'da fosil koleksiyonu hakkındaki denetleme tutanağında 77 eser bulunduğu, ancak 3 kayıt dışı eser olduğu ve 1 eserin ise teslim edilmediği kaydedildi. Müftüoğlu'nda tespit edilen kayıtlı eksik eserle ilgili ise bilgi verilmediği belirtildi.