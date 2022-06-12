Adnan Oktar'ın 'Aslan'ıydı: Şaşırtan 'Fosil' detayı!
Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, koleksiyoner Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun adresindeki aramada 77 eser bulunduğu ancak Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğünün incelemesinde 2 fosilin teslim edilmediği, 4'ünün ise kayıtsız olduğunun tespit edilince dava açıldı.
Müftüoğlu'nun organize suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yönetici pozisyonundaki 'Aslan'ı olduğu ve örgütün propaganda amacıyla yaptığı sosyal etkinliklerden sorumlu olduğu ortaya çıktı.
Ankara'da korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları koleksiyonu yapanlara ait belgesi olan Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun 2019'da fosil koleksiyonu hakkındaki denetleme tutanağında 77 eser bulunduğu, ancak 3 kayıt dışı eser olduğu ve 1 eserin ise teslim edilmediği kaydedildi. Müftüoğlu'nda tespit edilen kayıtlı eksik eserle ilgili ise bilgi verilmediği belirtildi.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından 26 Kasım 2020'de hazırlanan raporda ise envanterlere kayıtlı 76 fosil olduğu ifade edilirken 7 eserde kırıklar ve yapıştırma yerlerinden ayrılmalar olduğu tespit edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, koleksiyoner Hikmet Fatih Müftüoğlu'nun, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından kurulacak komisyon tarafından rapor hazırlanarak 'Koleksiyoncunun Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik'te belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak belgesiz kültür ve tabiat varlığı bulundurduğu gerekçesiyle izin belgesinin iptalini istedi.