Adnan Oktar'ın Al Pacino'su Serkan Demir 4 yılda 69 bin TL'lik prezervatif aldı!
Adnan Oktar suç örgütünde Al Paçino kod isimli Serkan Demir'in 4 sene içerisinde 69 bin liralık prezervatif satın aldığı ortaya çıktı.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan MASAK raporunda örgütün Al Paçino kod adlı sanıklarından Serkan Demir'in 4 yıl içerisinde 69 bin TL'lik prezervatif satın aldığı ortaya konuldu. Aynı zamanda A9'un yönetici ortaklarından olan Serkan Demir'in internet üzerinden toplamda 69 bin TL'lik prezervatif alışverişi yaptığı tespit edildi.
Milliyet'te yer alan habere göre, raporda, sanık Serkan Demir'in prezervatif ticareti yapılan bir internet sayfasının sahibi Mesut Uysal'a 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Serkan Demir'in örgütün erkek kardeşler grubundan olduğu, A9 TV'nin yönetici ortaklarından olduğu ortaya çıktı.
Demir'in ilk kurulduğu tarihten itibaren A9 TV'nin rejisi ve stüdyosundan sorumlu olduğu ve stüdyo işleri ile ilgilendiği, stüdyo yayınlarına katıldığı, kardeşi Pınar Demir'i örgüte kazandırdığı da iddianamede yer alıyor.