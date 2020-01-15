Adnan Oktar'ın Al Pacino'su Serkan Demir 4 yılda 69 bin TL'lik prezervatif aldı!

Milliyet'te yer alan habere göre, raporda, sanık Serkan Demir'in prezervatif ticareti yapılan bir internet sayfasının sahibi Mesut Uysal'a 29 Ağustos 2013 ile 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında toplam 194 işlem ile 69 bin 765 TL EFT gönderdiğinin anlaşıldığı belirtildi.