Adnan Oktar'ı 2013 yılında ipten alan bomba isim!

Adnan Oktar'ı 2013 yılında ipten alan bomba isim!

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüte yönelik benzer suçlara ilişkin 2007 yılında açılan soruşturmanın Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından operasyona dönüştürülmeden sonlandırılmasına ilişkin detaylar yer aldı.

Adnan Oktar'ı 2013 yılında ipten alan bomba isim! - Sayfa 1

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda hazırlanan ve İstanbul 30.  Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgüte yönelik 2007 yılında  açılan soruşturmanın FETÖ tarafından seyrinin değiştirildiği kaydedildi.

113
Adnan Oktar'ı 2013 yılında ipten alan bomba isim! - Sayfa 2

İddianamede, örgüte yönelik 1999 yılında düzenlenen operasyonda  Adnan Oktar ve örgütün üst düzey yöneticileri dahil bazı örgüt  mensuplarının tutuklandığı anımsatılarak, bu süreçte örgütün faaliyetlerini  kapalı bir biçimde devam ettirdiği anlatıldı.

213
Adnan Oktar'ı 2013 yılında ipten alan bomba isim! - Sayfa 3

O dönemde tahliyelerin ardından örgütün faaliyetleri hız kazandı

O dönemde tahliyelerin ardından örgütün faaliyetlerine hız kazandırdığı, bir de "hukuk grubu" yapılanması oluşturduğu vurgulanan  iddianamede, "hukuk grubu"ndaki avukat ve hukuk eğitimi almamış örgüt  mensupları aracılığıyla özellikle operasyonu yapan polislere yönelik işkence iddialarına ilişkin davalar açıldığı, bunların beraatle sonuçlandığı aktarıldı.

313
Adnan Oktar'ı 2013 yılında ipten alan bomba isim! - Sayfa 4

Dosya şişirilerek içinden çıkılmaz bir hal almasını sağladıklar

"Hukuk grubu"nun, ana davanın zaman aşımına uğraması için  reddihakim talepleri, hakimlere iftira atılarak oluşturulan husumetler ve iftira  davaları gibi taktiklerle yargı makamlarını kilitlemeye çalıştıkları kaydedilen  iddianamede, birbirini tekrar eden dilekçeler ve suç duyurularıyla dosyanın şişirilerek içinden çıkılmaz bir hal almasını sağladıkları belirtildi.

413