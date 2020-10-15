Adnan Oktar'dan kaçan kediciğin anlattıkları mide bulandırdı!
Adnan Oktar Suç Örgütü'nden 2017 yılında ayrılan Ceylan Özgül 11 yıl boyunca yaşadıklarını anlattı. Özgül'ün programda bahsettiği detaylar kan dondurdu.
Ceylan Özgül, Adnan Oktar Örgütü'nün çökertilmesine yardım eden ve Oktar ve yardımcılarının tutuklanmasını sağlayan isim olmasına rağmen üzerindeki kedicik yaftasından bir türlü kurtulamadı. Özgül, yaşadığı kabusu tüm detaylarıyla katıldığı Katarsis programında anlattı.
Küçüklükten itibaren çok iyi yetiştirilen ve anne babasının üzerine titrediği belirten Özgül, bilgiye olan aşkından dolayı İstanbul Üniversitesi'ne gitmeyi tercih ettiğini söyledi.
Flört etmeye başladı: Özgül, sürekli kendini geliştirmek, aynı anda bir çok şey öğrenmek ve bilmek isteyen bir genç kız olarak arayışları üniversite yıllarında da devam ettiğini belirtti. Özgül tam bu dönemde Adnan Oktar'ın cemaatinden biriyle tanıştığını ve flört etmeye başladığını açıkladı.
Örgüte dahil etmek istediler: Özgül, görüştüğü kişinin bir süre sonra onu da bu oluşumun içine dahil etmek istediğini belirtti. Zamanla Adnan Oktar'la da tanışan Özgül onunla bir ay boyunca her gün görüştü.