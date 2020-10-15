Adnan Oktar'dan kaçan kediciğin anlattıkları mide bulandırdı!

Flört etmeye başladı: Özgül, sürekli kendini geliştirmek, aynı anda bir çok şey öğrenmek ve bilmek isteyen bir genç kız olarak arayışları üniversite yıllarında da devam ettiğini belirtti. Özgül tam bu dönemde Adnan Oktar'ın cemaatinden biriyle tanıştığını ve flört etmeye başladığını açıkladı.