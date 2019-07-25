Adnan Oktar suç örgütü orduya yetecek kadar nasıl silahlandı! İşte akılalmaz yöntemler
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 171'i tutuklu 226 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt üyelerinin silah ruhsatı alabilmek için başvurdukları farklı yöntemler tek tek anlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik hazırlanan ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün silahlı yapısı ile silahlanma ve nöbet sistemine ilişkin ayrıntılar anlatıldı.
Bir örgütün gerektiğinde kullanılmak üzere silah bulundurması, silahların ulaşabilecek yerde muhafaza edilmesi ve depolanması halinde "silahlı örgüt" sayılması gerektiği belirtilen iddianamede, bunun yanında sahip olunan silahların ruhsatlı olup olmamasının da örgütün silahlı bir örgüt sayılması açısından herhangi bir öneminin olmadığına işaret edildi.
Bu kapsamda "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü"nün silahlanarak başta örgüt liderini korumayı hedefledikleri ve bu silahlanmayı mağdur ve müştekiler üzerinde korku ve baskı unsuru olarak kullanıp iradelerini sakatladıkları anlatılan iddianamede, örgütün işlenen suçlarda silahlanmayı tehdit unsuru olarak kullandığı, yasa dışı saiklerle oluşturulan bu silahlanmaya yasallık kazandırmak için resmi makam ve mercilere yalan beyanda bulundukları ifade edildi.
Ruhsat almak için kuyumcu açmışlar
İddianamede, gerçek ve fiili durumla örtüşmeyen beyanlarla silah taşma ve bulundurma ruhsatı alan örgüt üyelerinin böylece kolluk kuvvetlerinin denetim durumunu da bertaraf ettikleri kaydedildi. Örgütün bu silahlanmaya legal bir görünüm oluşturmak, üyelerinin taşıma ve bulundurma ruhsatlarının yasal mevzuata uygun hazırlanmasını sağlamak için çalışma yaptığı ifade edilen iddianamede, örgütün silahlanmak için mesleki faaliyetten istifade ederek taşıma ruhsatı alabilmesi için gerçekte bu meslekle ilgisi olmayan üyelerine, örgüt sermayesiyle kuyumcu ya da altın mağazası gibi iş yerleri açtığı anlatıldı.