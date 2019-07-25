Adnan Oktar suç örgütü orduya yetecek kadar nasıl silahlandı! İşte akılalmaz yöntemler

Ruhsat almak için kuyumcu açmışlar

İddianamede, gerçek ve fiili durumla örtüşmeyen beyanlarla silah taşma ve bulundurma ruhsatı alan örgüt üyelerinin böylece kolluk kuvvetlerinin denetim durumunu da bertaraf ettikleri kaydedildi. Örgütün bu silahlanmaya legal bir görünüm oluşturmak, üyelerinin taşıma ve bulundurma ruhsatlarının yasal mevzuata uygun hazırlanmasını sağlamak için çalışma yaptığı ifade edilen iddianamede, örgütün silahlanmak için mesleki faaliyetten istifade ederek taşıma ruhsatı alabilmesi için gerçekte bu meslekle ilgisi olmayan üyelerine, örgüt sermayesiyle kuyumcu ya da altın mağazası gibi iş yerleri açtığı anlatıldı.