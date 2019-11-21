Adnan Oktar kediciklere mektup göndermiş! Ayet detayı bomba

27 mektup ve faks, gönderildiği ortaya çıktı: İddianame tamamlanana kadar geçen 1 yıllık süreçte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan 25 kişi itirafçı olarak cezaevinden tahliye edildi. Bu kişilerden biri olan ve dava kapsamında tutuksuz yargılanan sanık Beril Koncagül'e, cezaevinde bulunduğu dönemde örgüt elebaşı Adnan Oktar tarafından 27 mektup ve faks, gönderildiği ortaya çıktı.