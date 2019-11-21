Adnan Oktar kediciklere mektup göndermiş! Ayet detayı bomba
Cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın 'kedicikler'e yazdığı mektup ve fakslar ortaya çıktı.
Adnan Oktar suç örgütü elebaşı Oktar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Adnan Oktar'la birlikte bazı örgüt yöneticileri ve üyeleri de aynı soruşturma kapsamında tutuklanarak çeşitli cezaevlerine gönderildi.
Farklı cezaevlerine dağıtıldılar: Soruşturma kapsamında örgüte yönelik ikinci operasyonla birlikte tutuklananların sayısı 167'ye yükselirken, örgüt üyeleri, birbirleriyle olan iletişimin engellenmesi amacıyla Kocaeli, Gebze, Tekirdağ ve Bursa gibi farklı cezaevlerine dağıtıldı.
27 mektup ve faks, gönderildiği ortaya çıktı: İddianame tamamlanana kadar geçen 1 yıllık süreçte etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itiraflarda bulunan 25 kişi itirafçı olarak cezaevinden tahliye edildi. Bu kişilerden biri olan ve dava kapsamında tutuksuz yargılanan sanık Beril Koncagül'e, cezaevinde bulunduğu dönemde örgüt elebaşı Adnan Oktar tarafından 27 mektup ve faks, gönderildiği ortaya çıktı.
Birbirlerine fotoğraf göndermişler: Üzerinde "görüldü" damgası bulunan mektup ve fakslar, dava dosyasına da girdi. Oktar tarafından gönderilen mektuplara, Beril Koncagül'ün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı dönemde cevap verdiği ve birbirlerine fotoğraf gönderdikleri, Oktar'ın da mektuplarına cevap verilmesi için sık sık telkinlerde bulunduğu görülüyor.