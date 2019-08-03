Adnan Oktar iddianamesinde korkunç detay! Hamile bıraktı haram değil dedi
Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede skandal 'kürtaj' detayı ortaya çıktı. İddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın önce kürtaj için haram dediği daha sonra beraber olduğu kadınların hamile kalmasıyla birlikte haram değil dediği ortaya çıktı.
Sabah gazetesinden Damla Kaya’nın haberine göre; Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede skandal 'kürtaj' detayı dikkat çekti. Gelen son dakika haberine göre iddianamede, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın 1991 yılında kürtajın haram olduğunu söylediği, ardından birlikte olduğu örgüt mensubu kadınların hamile kalmasıyla 'Mehdi' yalanının ortaya çıkmaması için 'kürtaj haram değildir' dediği belirtildi.
Oktar'ın bu talimatıyla kendisinden hamile kalan örgüt mensubu Aylin Atmaca, Didem Ürer, Gülgün Göktan ve Ebru Atilla'nın da kürtaj yaptırdığı ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesi alınan H.K., kürtaj skandalıyla ilgili her şeyi anlattı.
H.K. ifadesinde şunları söyledi: 1991 yılına kadar örgüt içerisinde Adnan Oktar'ın izni ile evlenmek serbestti ancak çocuk yapmak yasaktı. Çünkü Adnan Oktar çocuğun ayak bağı olacağını düşünüyordu. Fakat evli olanların bazıları kaza ile çocuk yaptı ve bu çocuklarda cemaatte büyümeye başladı.
Adnan Oktar ilk başta 'Kuran'a göre kürtaj haramdır kaza da olsa çocuklar doğsun' dedi. Fakat kendisi 1991 yılından sonra cemaatteki tüm evli olanları boşanması talimatını verdi ve Allah rızasının kendisinde olduğunu söylediği için cemaatte olan tüm kadınların kendisi ile evlenmesini söyledi.