Adnan Oktar iddianamesinde korkunç detay! Hamile bıraktı haram değil dedi

Adnan Oktar ilk başta 'Kuran'a göre kürtaj haramdır kaza da olsa çocuklar doğsun' dedi. Fakat kendisi 1991 yılından sonra cemaatteki tüm evli olanları boşanması talimatını verdi ve Allah rızasının kendisinde olduğunu söylediği için cemaatte olan tüm kadınların kendisi ile evlenmesini söyledi.