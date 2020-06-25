Adnan Oktar davasında itirafçı sanıktan ifşalar iman etsinler diye cinsel ilişkiye giriyorduk

"Senin maaşını Adnan Oktar'a infak ediyoruz'': Örgüt tarafından bir işe yerleştirildiğini ancak çalıştığı işten maaş alamadığını anlatan sanık A.Ş.G., diğer örgüt üyelerine "Ben maaş alamayacak mıyım?" diye sorduğunda, "Senin maaşını Adnan Oktar'a infak ediyoruz." şeklinde yanıt aldığını kaydetti.