Adnan Menderes idam edilişinin 59'uncu yılında mezarı başında anıldı

Daha sonra Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes ve oğlu Aydın Menderes'in de kabri ziyaret edilerek dua edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adnan Menderes'in anıt mezarı ziyareti sonrası 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini de ziyaret ederek dua okudu.