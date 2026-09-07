Adnan Beker'den Mustafa Adıgüzel'e: İspat etmeyen şerefsiz, namussuzdur

Gerginliğin yaşandığı gün Adnan Beker'in desteklediği silahlı kişilerin bölgede bulunduğunu iddia eden CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'e Adnan Beker'den cevap geldi. İşte Beker'in yaptığı o açıklama:

'İftira atıyorsun'

Bana bak Adıgüzel ama tıyneti çirkin Mustafa! Utanmadan iki aydır aynı yalanı tekrarlıyor, her başın sıkıştığında kendi ahlaksızlıklarını örtmek için şahsıma iftira atıyorsun. Bir de yetmezmiş gibi şimdi de Emniyet mensuplarımızı yalanınıza alet etmeye kalkıyorsun. “Bilgiyi emniyetten aldım” diyerek Emniyet mensuplarımızı zan altında bırakmaya, hatta oradaki sözde “silahlı adamlara” karşı polisimizin görevini yapmamış olduğu izlenimini vermeye utanmıyor musun?

'İspat etmeyen de şerefsiz namussuzdur'

Sana açıkça söylüyorum; oraya adam getiren de getirten de şerefsiz namussuzdur, ispat etmeyen de şerefsiz namussuzdur. Sizin her iftiranızın araştırılması için Savcılığa başvurdum. Madem elinde bu kadar bilgi, belge, duyum ve şahit var; neden bugüne kadar delikanlıca savcılığa gidemedin? Buradan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Ulusal bir kanalda pervasızca söylenen bu iftiraları inceleyin ve kim gelmiş, kim kimi getirmiş tespit edilsin, kamuoyuna açıklansın ve bu alçakça iftira milletimizin gündeminden çıksın.