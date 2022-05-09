Adliyede ilginç anlar! Katip olabilmek için son ana kadar klavye çalıştılar

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının Sözleşmeli Personel Alımı ilamına göre, İstanbul Adliyesi için 308 ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 7 olmak üzere toplam 315 zabıt katibi alınacak. Ayrıca, İstanbul Adliyesi için 64 kişi ve Gaziosmanpaşa Adliyesi için 5 kişi olmak üzere toplam 69 icra katibi alınacak.