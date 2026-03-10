Adliyede cinsel ilişkiye girdiler! Genç katip videolu şantaj şokuyla karşı karşıya kaldı
İstanbul’daki adliyede katip olarak çalışan M.A.'nın hayatı kabusa döndü. Sosyal medyada tanıştığı H.K. ile adliye odasında birlikte olan katip, şantajla baş başa kaldı. İlişkiye girdikleri anları cep telefonu ile kaydeden M.A., genç kadını tehdit edince olay yargıya taşındı.
İstanbul'da bir adliyede katip olarak çalışan M.A., sosyal medyada tanıştığı H.K.'nın (34) yatırım vaadiyle kendisini dolandırdığını ve ardından şantaj yaptığını öne sürerek şikayetçi oldu. Olay yargıya taşınırken, şüpheli hakkında "şantaj" suçundan hapis cezası talep edildi.
İddiaya göre H.K. aynı yaşlarda olan M.A., yaklaşık iki yıl önce sosyal medyada kendisini "Kenan" adıyla tanıtan H.K.ile tanıştı. H.K., yurt dışı yatırım sitelerinde kazanç sağlayacağını söyleyerek genç kadından parça parça toplam 232 bin lira aldı.
Adliye odasında cinsel ilişki
Bu süreçte ikili arasında duygusal bir ilişki de gelişti. M.A.'nın görev yaptığı adliyedeki bir odada birlikte oldu. H.K.'nın bu anları gizlice kayıt altına aldığı öne sürüldü.
Videolu şantaj
Sabah'ta yer alan habere göre; Genç kadın bir süre sonra verdiği parayı geri alamayınca H.K. hakkında "dolandırıcılık" suçundan şikâyetçi oldu.