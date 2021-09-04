Adli Tıp sigara demişti! 2 yaşındaki çocuğuna işkence eden Suriyeli babadan akıl almaz savunma!
2 yaşındaki oğlunun vücuduna sigara basarak ve döverek eziyet ettiği iddiasıyla tutuklanan Suriyeli baba Delil İbrahimden akıl almaz savunma!
ŞİŞLİ'de 2 yaşındaki çocuğu Seyfcan'ın vücudunda sigara söndürerek işkence yaptığı gerekçesiyle hakkında 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteğiyle dava açılan Suriyeli Delil İbrahim, hakim karşısına çıktı. Delil İbrahim, çocuğun vücudundaki yaraların evdeki rutubetten kaynaklandığını iddia etti. Sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.
İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Delil İbrahim getirildi. Hakim, hakkında zorla getirme kararı olan sanık Asmaa Serhane'ye ulaşılamadığını söyledi.
Hastalık kaynaklı
Suriyeli sanık Delil İbrahim tercümanı aracılığıyla yaptığı savunmasında oğlunun rahatsızlığı ve derisinde yaralar olduğunu, yaraların kaşındığında kanadığını iddia etti. Daha önce oğlunu birkaç kez sağlık ocağına götürdüğünü belirten İbrahim, "Oğlumu darp etmem, üzerinde sigara söndürmem söz konusu değildir. Vücudundaki yaralar hastalığından kaynaklanmıştır" dedi.
Çocukla ilgilenemedim
Diğer sanık Asmaa Serhane'nın arkadaşının eşi olduğunu belirten İbrahim, kalacak yerleri olmadığı için 6-7 aydır birlikte yaşadıklarını söyledi. Çocuğunu doktora götürdüğünü, vücudundaki yaraların rutubetten kaynaklandığını iddia eden sanık Delil İbrahim, "Hatta evi de değiştirdim, ancak Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğim için ve bana verilen yabancı kimliği kaybettiğim için çocuğum ile yeteri kadar ilgilenemedim" dedi.