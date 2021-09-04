Adli Tıp sigara demişti! 2 yaşındaki çocuğuna işkence eden Suriyeli babadan akıl almaz savunma!

Çocukla ilgilenemedim

Diğer sanık Asmaa Serhane'nın arkadaşının eşi olduğunu belirten İbrahim, kalacak yerleri olmadığı için 6-7 aydır birlikte yaşadıklarını söyledi. Çocuğunu doktora götürdüğünü, vücudundaki yaraların rutubetten kaynaklandığını iddia eden sanık Delil İbrahim, "Hatta evi de değiştirdim, ancak Türkiye'ye kaçak yollarla geldiğim için ve bana verilen yabancı kimliği kaybettiğim için çocuğum ile yeteri kadar ilgilenemedim" dedi.