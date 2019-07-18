Adıyamanlı hayranın Gencebay sevgisi görenleri şaşırtıyor! Ev araba teklif edenler oldu

Tüm kasetlerini biriktirdi

Sanatçının tüm müzik arşivine sahip olduğunu belirten Koçak, şöyle devam etti:

"Kaset olarak ilk baskısından son baskısına kadar yaklaşık 300 civarında kaset var. Plakları da dahil yerim küçük olduğu için böyle bir odada sergilemeye çalıştım. Afişlere yer bulamadığım için sergileyemedim. Arayanlar soranlar oluyor. Tabi Türkiye'de Orhan Gencebay meraklısı arkadaşlarımız var. Koleksiyon yapmaya çalışanlar var. Türkiye'de böyle arşiv yapan nadir kişiler var."