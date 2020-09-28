Adıyamanlı çiftçinin yaptığını duyan vatandaşlar tarlaya akın etti

Hepsi dua ediyor: Biberlerin ücretsiz olduğunu duyarak biber arazisine gelen onlarca vatandaş, arazi sahibi Mahmut Akdağ’ı tanımadıklarını ve yaptığı bu örnek davranıştan dolayı kendisine teşekkür ettiklerini belirtti. Biber toplayamaya gelen vatandaşlardan Abdullah Şimşek, “Biber toplamaya geldik. Biber sahibi burayı toplamış ve demiş ki geriye kalanı da hayrıma toplayıp alsınlar, bizlerde toplamaya geldik. Kalabalık baya var. Tarla sahibinden Allah razı olsun, gelenlerin hepsi dua ediyor kendisine” dedi.