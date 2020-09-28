Adıyamanlı çiftçinin yaptığını duyan vatandaşlar tarlaya akın etti
Adıyamanlı bir çiftçi 70 dönümlük alanda ekili biberine istediği fiyatı alamayınca vatandaşlara bıraktı, vatandaşlar ücretsiz bibere akın etti.
Mahmut Akdağ isimli vatandaş, merkeze bağlı Büyükkavaklı köyü yakınlarında 70 dönümlük arazide biber ekimi yaptı. Mahmut Akdağ gözü gibi baktığı biber tarlasından elde ettiği mahsulleri istediği fiyata toptan satamayınca tarlasını vatandaşlara açtı.
Biber tarlasını vatandaşlara ücretsiz bir şekilde açan Mahmut Akdağ, biber toplamaya gelen vatandaşları da maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunmayı ihmal etmedi. Bedava biber dağıttığını duyan Adıyamanlı vatandaşlar 70 dönüm araziye adeta akın etti.
Vatandaşlar kendi ihtiyaçları kadar biber toplayarak poşet ve torbalara doldurup evlerinin yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar topladıkları biberleri turşuda kullanacağını söylerken bazı vatandaşlar ise yapacakları yemeklerde tüketeceklerini belirtti.
Hepsi dua ediyor: Biberlerin ücretsiz olduğunu duyarak biber arazisine gelen onlarca vatandaş, arazi sahibi Mahmut Akdağ’ı tanımadıklarını ve yaptığı bu örnek davranıştan dolayı kendisine teşekkür ettiklerini belirtti. Biber toplayamaya gelen vatandaşlardan Abdullah Şimşek, “Biber toplamaya geldik. Biber sahibi burayı toplamış ve demiş ki geriye kalanı da hayrıma toplayıp alsınlar, bizlerde toplamaya geldik. Kalabalık baya var. Tarla sahibinden Allah razı olsun, gelenlerin hepsi dua ediyor kendisine” dedi.