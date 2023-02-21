Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine Malezya ordusunca sahra hastanesi kuruldu! 24 saat hizmet veriyor
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Malezya ordusunca kurulan sahra hastanesinde depremzedelere 24 saat ameliyat hizmeti verilmeye başlandı.
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde Malezya ordusunca kurulan sahra hastanesinde depremzedelere 24 saat ameliyat hizmeti verilmeye başlandı.
Malezya hükümetinin destek için gönderdiği ve aralarında cerrah, göz doktoru ve çocuk doktorlarının da yer aldığı 108 askerî hekim, sahra hastanesinde tetkik ve tedavinin yanı sıra ameliyat da gerçekleştiriyor.
Malezya’nın Türkiye Konsolosluğu’nun koordinasyonunda deprem bölgesinde konuşlanan sağlık ekibi, 6 hafta boyunca depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edecek.
Malezya Hava Kuvvetleri’ne ait 40 ton tıbbi malzeme taşıyan iki Airbus A-400 uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan deprem bölgesine sevk edilmişti.