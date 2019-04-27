Adıyaman'da turist taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Adıyaman'da turist taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen turistleri taşıyan minibüs devrildi, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adıyaman'da turist taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - Sayfa 1

Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen turistleri taşıyan minibüs devrildi, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Nemrut Dağı'nın 25'inci kilometresinde meydana geldi.

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Adıyaman'da turist taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - Sayfa 2

İddiaya göre Nemrut Dağı'nda güneşin doğuşunu izlemek için Elazığ'dan gelen yerli turistleri taşıyan Kahraman Bitik yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Arsemia Antik Kenti yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi.

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Adıyaman'da turist taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - Sayfa 3

Kazada minibüsteki 13 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

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Adıyaman'da turist taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı - Sayfa 4

Kazada minibüste sıkışan yaralılar olay yerine gelen ekipleri tarafından kurtarılarak ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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