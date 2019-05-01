Adıyaman'da komsunun küçük çocuğuna taciz iddiası

Adıyaman'da komsunun küçük çocuğuna taciz iddiası

ADIYAMAN'da, komşusunun 12 yaşındaki kızına tacizde bulunduğu iddia edilen Emrah E. (33), çocuğun yakınları tarafından dövüldü. Evine gizlenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adıyaman'da komsunun küçük çocuğuna taciz iddiası - Sayfa 1

ADIYAMAN'da, bir çocuk babası Emrah E. (33), aynı apartmanda oturan komşusunun kızı T.Ç.'yi taciz etti. Apartman girişinde tacize uğradıktan sonra çığlık atarak eve kaçan çocuk, durumu ailesine anlattı.

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Adıyaman'da komsunun küçük çocuğuna taciz iddiası - Sayfa 2

Bunun üzerine apartman girişine inen çocuğun yakınları, Emrah E.'yi dövmeye başladı. Olayı duyanlar durumu polise bildirdi.

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Adıyaman'da komsunun küçük çocuğuna taciz iddiası - Sayfa 3

İhbarla bölgeye giden polisler, bu sırada evine gizlenerek kendisini korumaya çalışan Emrah E.'yi gözaltına almak istedi.

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Adıyaman'da komsunun küçük çocuğuna taciz iddiası - Sayfa 4

Polislerin gözaltına almaya çalıştığı sırada baygınlık geçiren Emrah E., çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste kendine gelen Emrah E., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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