Adıyaman'da kardeşlerin miras kavgası 5 yaralı
ADIYAMAN'da kardeşler arasında çıkan taşlı sopalı miras kavgasında 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
ADIYAMAN merkez Örenli Mahallesi'nde kardeş oldukları öğrenilen beş kişi arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
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Alınan bilgiye göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşler birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
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Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
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Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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