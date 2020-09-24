Adıyaman'da hastaneye gidenin testi pozitif çıkıyor koronavirüs patladı

Adıyaman'da son bir haftalık süreçte pozitif kişilerle teması olanların yaşadığı 542 ev karantinaya alındı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Ramazan Çelik, sosyal mesafe ve maske kullanımına yeterli özenin gösterilmediği kentte, hastanelere başvuranların neredeyse yarısının test sonucunun pozitif çıktığını ifade etti. Adıyaman'da son zamanlarda yapılan uyarı ve denetimlere rağmen düzenlenen düğünler ve taziyeler, koronavirüs vakalarında artışa neden oldu. Daha önce Covid-19 testi pozitif çıkanların azınlıkta olduğu kentte, son 2 aylık süreçte ise rahatsızlanarak hastaneye başvuranların çoğunluğuna koronavirüs teşhisi konuluyor. Durumu ağır olanların hastanelere yatırıldığı Adıyaman'da, hastaların büyük bölümü ise ilaçla evde takip yöntemiyle tedavi ediliyor.