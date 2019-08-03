Adıyaman'da cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi

ADIYAMAN'da kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Hüseyin Nasullah Çelik'i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Murat Ç.'nin Sanayi Mahallesi'ndeki marketi, olayın duyulmasının ardından bir grup tarafından taşlandı.

Adıyaman'da cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi - Sayfa 1

ADIYAMAN’da kaybolduktan 3 gün sonra vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cinayet zanlısının iş yeri, öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Olayda 1 polis memuru yaralandı.

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Adıyaman'da cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi - Sayfa 2

Hüseyin Nasrullah Çelik’i vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarındaki tarlaya attığı iddia edilen ve Antalya’da yakalanan cinayet zanlısı Murat Ç.’nin çalıştığı babasına ait iş yerini, mahalle sakinleri bastı.

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Adıyaman'da cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi - Sayfa 3

İş yerinin kapısı kilitliyken dışarıda bulunan meyve sebzeleri yola savuran ve Murat Ç.’ye tepki gösteren öfkeli kalabalık, taşlarla iş yerinin camını kırdı.

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Adıyaman'da cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi - Sayfa 4

Atılan taşlardan 1 polis memuru yaralandı.

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