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Adıyaman'da caminin altından geçiyor! Gelen yanından ayrılmak istemiyor

İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da caminin altından geçiyor! Gelen yanından ayrılmak istemiyor

ADIYAMAN'da bulunan Zey Camii'nin altında bulunan dehlizlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Adıyaman'da caminin altından geçiyor! Gelen yanından ayrılmak istemiyor

Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin Türbesinin yer aldığı Adıyaman Merkeze bağlı Zey (İndere) köyünde Sultan IV. Murat tarafından yaptırılan caminin altından yüzyıllardır su akıyor.

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Adıyaman'da caminin altından geçiyor! Gelen yanından ayrılmak istemiyor

Rivayetlere ve kaynaklara göre, IV. Murad’ın 1638-1639 yılları arasında gerçekleştirdiği Bağdat Seferi sonrasında Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri için yaptırdığı belirtilen caminin altından çıkan su yüzyıllardır akmaya devam ediyor.

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Adıyaman'da caminin altından geçiyor! Gelen yanından ayrılmak istemiyor

Su kaynağının bulunduğu yere yaklaşık 10 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde yuvarlak kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edildiği biliniyor. Yöresel olarak kabaaltı veya kantarma ismi verilen dehliz, yıllardan beri vatandaşların serinlemek için geldikleri bir yer.

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Adıyaman'da caminin altından geçiyor! Gelen yanından ayrılmak istemiyor

173 Metrekarelik caminin altında bulunan dehlize gelen vatandaşlar özellikle Ramazan aylarında gelip, su kaynağının bulunduğu yerde zaman geçiriyor.

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