Adıyaman'da Kayı Apartmanı tek parça halinde yan yattı camları bile kırılmadı! Şoke eden görüntü
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Depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, bir apartman tek parça halinde arkasındaki evlerin üstüne devrildi. Evin haline görenler dehşete düştü. Öte yandan evin camlarının dahi kırılmadığı görünüyor.
Gölbaşı ilçesinde Kayı Apartmanı, iki depremin etkisiyle temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yattı. Adeta bulunduğu yerden kopan apartmanın genel durumunda çok büyük bir yıkım görülmemesi dikkati çekti.
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Binanın dip kısmında yaklaşık 4 metre genişliğinde,20 metre uzunluğunda da yarık oluştu. İşte herkesi şaşkına çeviren o ev...
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