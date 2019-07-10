Adıyaman'da balıkçılar tarafından bulundu! Milattan sonra 6. yüzyıla ait

Müze Müdürlüğünde görevli uzman personel Mustafa Çelik, gazetecilere, Atatürk Barajı Göleti'ne balık tutmaya gelen balıkçıların kıyıda mozaik gördüğünü ve durumu kendilerine bildirdiğini söyledi. Atatürk Barajı'nın su seviyesinin yağışlarla birlikte yükseldiğini anlatan Çelik, "Barajda suyun yükselmesinden dolayı dalgalar oluşuyor. Dalgalar mozaiğin üzerindeki toprak tabakayı aşındırınca, mozaik ortaya çıkmış. Ekip olarak incelemeler yaptık. Tespit edilen mozaik tescil edilecek.