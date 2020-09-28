Adıyaman'da bahçe sahibinin 'Allah'ın hikmeti' dediği meyve bilim insanlarını şaşırttı

Ortaya çıkan bu durumu “Allah’ın hikmeti” olarak değerlendiren Mahmut Toprak, “Bahçemizde her türlü meyve var. Şeftali toplarken elma ve şeftaliyi fark ettim. Şeftali ağacında bir şeftali bir de elma var. Çiçek zamanı tozlanma mı olmuş ne olmuş bilmiyorum. Bu da Allah’ın bir hikmetidir” dedi.