Adıyaman'da bahçe sahibinin 'Allah'ın hikmeti' dediği meyve bilim insanlarını şaşırttı
ADIYAMAN'da şeftali ağacında yetişen elma dikkat çekti. Şeftali ile yan yana yetişen elmayı bahçe sahibi 'Allah'ın hikmeti' olarak değerlendirirken bilim insanları şaşkına döndü.
Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde Mahmut Toprak’a ait bahçede inanılması güç bir tabiat olayı yaşandı. Herhangi bir aşılama olmadan, şeftali ağacında elma ve şeftali aynı sürgünde aynı anda yetişti. Şeftali ağacında aşılama olmadan elma yetişmesi bilim insanlarını da şaşırttı. Doğal olarak gelişen bu durum görenleri hayrete düşürdü.
Aynı dal üzerinde aynı zamanda yetişen elma ve şeftaliye sahibi gözü gibi bakıyor.
Ortaya çıkan bu durumu “Allah’ın hikmeti” olarak değerlendiren Mahmut Toprak, “Bahçemizde her türlü meyve var. Şeftali toplarken elma ve şeftaliyi fark ettim. Şeftali ağacında bir şeftali bir de elma var. Çiçek zamanı tozlanma mı olmuş ne olmuş bilmiyorum. Bu da Allah’ın bir hikmetidir” dedi.
Ziraat Mühendisi Bahçe Bitkileri Uzmanı Gani Bereket, bu durumun alışılagelmiş bir durum olmadığın belirterek, ”Hem şeftali hem elma Rosaceae (gülgiller) familyasından. Ancak türler farklı olduğu için aynı anda aynı dalda aynı sürgünde farklı meyvelerin bir arada oluşması bu türler açısından çok ilginç ve çok enteresandır. Bu meyvelerin görsellerini Ankara Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümündeki hocalarımıza gönderdik." dedi.