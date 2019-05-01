Adıyaman'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 15 kişi yaralandı
ADIYAMAN'da, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
ADIYAMAN'da, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen kazada 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
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Atatürk Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen ve sürücüleri öğrenilemeyen 02 BF 989, 34 FD 5629, 02 HF 468, 07 AOV 34 plakalı otomobiller ile 63 PT 234 hafif ticari araç çarpıştı.
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Kazada araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
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Yol yaya ve araç trafiğine kapatılırken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.
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