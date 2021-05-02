Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı tarihe geçti! İlk şampiyon kadın başkan
ADIŞAMAN 1954 Spor, dün 3. lig'den 2. Lig'e yükseldi. Kulüp kadın Başkanı Cevher Erdem, şampiyonluğu yaşayan ‘ilk kadın başkan’ olarak Türk Futbol Tarihi'ne geçti.
Adıyamanspor dün tarihi bir başarıya imza attı. Cevher Erdem’in kulüp başkanı olduğu Adıyaman 1954 Spor, 3. Lig’den 2. Lig’e yükseldi. Cevher Erdem, şampiyonluğu yaşayan ‘ilk kadın başkan’ olarak Türk Futbol Tarihi'ne geçti.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor’a 3-1 yenilen Adıyaman 1954 Spor, mağlubiyete rağmen şampiyon oldu.
Adıyaman 1954 Spor’un kadın başkanı Cevher Erdem ise futbol tarihinde Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı oldu.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanan maç sonrasında Adıyaman 1954 Spor şampiyonluk sevinci yaşadı.