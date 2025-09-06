Adını kimseyle paylaşmıyordu! Derin Talu'nun sır gibi sakladığı aşkı bakın kim çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, uzun süredir aradığı aşkı buldu. Talu, Instagram'daki sürpriz paylaşımında, sevgilisinin kim olduğunu resmen ilan etti.
Defne Samyeli’nin 2011 yılında ayrıldığı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazinin gündeminden düşmeyen genç fenomen, son olarak özel hayatıyla adından söz ettirmişti.
21 yaşındaki Derin Talu, son Instagram paylaşımında aşkını ilan ederek, yeni sevgilisiyle karelerini sevenlerinin beğenisine sunmuştu.