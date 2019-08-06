Adını Feriha Koydum'un yıldızıydı Ceyda Ateş ekranlara geri dönüyor

''Herkes merhaba, pek yakında sizlere bir sürprizim olacak demiştim, işte şimdi sürprizi açıklama zamanı. Yakında tekrardan evlerinize misafir olarak geliyorum. Şu an ülkemdeyim ve yakında yayında olacak yeni dizimizin çekimleri için çalışmaya başladım.