Adını Feriha Koydum'un yıldızıydı Ceyda Ateş ekranlara geri dönüyor
Adını Feriha Koydum dizisi ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ceyda Ateş, uzun bir aranın ardından ekranlara geri döneceğinin müjdesini verdi.
Yayımlandığı dönem reyting rekorları kıran Adını Feriha Koydum dizisinin genç yıldızı Ceyda Ateş, evliliğinin ardından Amerika'da yaşamaya başlamış ve televizyon ekranlarından uzak kalmıştı. Ateş, Türkiye'ye döndü ve müjdeyi verdi.
Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından dizilere geri döneceğinin müjdesini verince ilk kutlayan ise eski rol arkadaşı Hazal Kaya oldu. Ateş, sosyal medyadan yayınladığı şu mesaj ile yeni dizi müjdesini verdi:
''Herkes merhaba, pek yakında sizlere bir sürprizim olacak demiştim, işte şimdi sürprizi açıklama zamanı. Yakında tekrardan evlerinize misafir olarak geliyorum. Şu an ülkemdeyim ve yakında yayında olacak yeni dizimizin çekimleri için çalışmaya başladım.
''Çocuk'' yakında Star TV ekranlarında sizlerle olacak. Tekrardan buluşmak için çok heyecanlıyım. Dilerim beni özlemişsinizdir."