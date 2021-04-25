Adını Feriha Koydum'un yıldızı Feyza Civeklek'ten olay sözler: Arkadaşımın eskisiyle olacağıma...
Adını Feriha Koydum dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Feyza Civelek'in son hali görenleri şaşırttı. Civelek'in aşkla ilgili sözleri olay oldu.
Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan oyuncu Feyza Civelek, son olarak Sol Yanım dizisiyle ekranlara gelmişti.2,5 ay ayda 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye kavuşan genç güzel, magazin gündeminde olay olmuştu.
26 yaşındaki Oyuncu Feyza Civelek, önceki gün Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi.
Son olarak ‘Sol Yanım’ dizisinde rol alan ve iki ayda 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Civelek, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtladı.
Feyza Civelek, “Dizimiz reyting kurbanı oldu ama ben yazın yeni bir sinema filminde rol alacağım ve sezonda sürpriz bir diziyle ekranlara döneceğim” dedi.