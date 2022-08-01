Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Bir döneme damga vuran "Adını Feriha Koydum" dizisinde Feriha'nın yakın arkadaşı Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin'in son olarak "Diriliş Ertuğrul" da Maria'yı canlandırmıştı. Sosyal medyada sık sık paylaşım yapan Şahin'in son halini görenler gözlerine inanamadı. 1992 doğumlu olan güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri "Adını estetik koydum" yorumunu yaptı.