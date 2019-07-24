Adını daha önce duymadınız! 30 yıl sonra Silivri'de çiçek açan çiçek şaşırttı
Önceki gün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiçek açan Agave bitkisi, bu kez de Silivri'de görenleri hayrete düşürdü. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan bitkinin, Silivri'de 30 yıl önce dikildiği öğrenildi.
Orta ve Güney Amerika'da yaygın olarak görülen Agave bitkisinin adı, Türkiye'de nadiren de olsa yeniden gündeme geldi. Adına 'Yüzyıl' da denilen Agave, son olarak İstanbul'un Silivri ilçesinde çiçek açtı. Silivri sahilinde bulunan bir kafenin yanında 30 yıl önce dikildiği öğrenilen Agave'nin, halk arasında 'Sabır otu' olarak bilindiği söylenildi.
Öte yandan bir Agave daha, dün Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çiçek açmıştı. Sadece bir kez çiçeklenen ve ardından kuruyan agave bitkisi, burada ise 20 yıl önce dikilmiş.
Çiçek açtı ama kuruyacak: Hediye olarak gönderilen bitkiyi 20 yıl önce bahçesine diken Nezihe Kilit, yaptığı açıklamada, bitkinin çiçek açtığı için kuruyacağını ve bu nedenle de üzüldüğünü söyledi.
Yavrusunu da yetiştirmiş: Kilit, bir tanıdığının bitkiyi Topkapı'dan gönderdiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Bitkiyi evimin bahçesine diktim ve 20 yıl boyunca birlikte yaşadık. 20 yıl sonra da çiçek açtı. Sevindim ama bir yandan da üzüldüm. Çünkü çiçek açtığı zaman bu bitkiler kuruyup ölüyormuş. Ben onun yanına bir de yavrusunu yetiştirdim, ana kız birlikte büyüdüler. Bunları çok seviyorum. Bu bitkiyi veren kişi de zaten söylemişti, 'çiçek açtığı zaman ölüyor' diye."