"Adın Feriha Koydum" dizisinin Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali şoke etti! O fotoğrafa yorum yağdı
Türk televizyonlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alan "Adını Feriha Koydum" dizisinde Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali herkesi şoke etti. Şu sıralar eşiyle mütevazi hayat süren Altunkaya'nın paylaşımlarına hayranlarından "Feriha görse Emir'i değil seni seçerdi" yorumu geldi.
Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı "Adını Feriha Koydum" dizisinde Halil karakterini canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali herkesi şoke etti. Dizide Feriha'ya aşık Halil karakterine hayat veren Altunkaya şimdilerde eşiyle mütevazi hayat sürüyor. Yakışıklı oyuncunun paylaşımlarına hayranlarından "Sevmediğin çocuğa bir daha bak Feriha" yorumları geldi.
"Adını Feriha Koydum" dizisi bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor, dizinin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin yankıları yıllar geçse de devam ediyor. Özellikle oyuncuların değişimleri büyük ilgi görüyor. Son olarak Adını Feriha Koydum'da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi olay oldu. Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şoke etti.
Ünlü oyuncuya "Beğenmediğin çocuğa dön bir bak Feriha" yorumları yağdı. İşte Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali...
Başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un olduğu, Adını Feriha Koydum dizisi Türk televizyonlarında en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.