"Adın Feriha Koydum" dizisinin Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali şoke etti! O fotoğrafa yorum yağdı

"Adını Feriha Koydum" dizisi bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor, dizinin oyuncularının son halleri merak ediliyor. Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı dizinin yankıları yıllar geçse de devam ediyor. Özellikle oyuncuların değişimleri büyük ilgi görüyor. Son olarak Adını Feriha Koydum'da Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi olay oldu. Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şoke etti.