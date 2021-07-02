'Adımı lekeledi beni bitirdi' deyip Yasak Elma yıldızı Ayşegül Çınar rezil geceyi anlattı! Keşke...

Kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memuru yaralandı. Yaşanan dehşet sonrası savcılığa çıkarılan şüphelilerden Ayşegül Çınar serbest bırakılırken, Furkan Çalıkoğlu ise tutuklandı.