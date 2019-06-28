Adil Rami'den 'aldatıldım' diyen Pamela Anderson’a canavar yanıtı

Adil Rami'den 'aldatıldım' diyen Pamela Anderson’a canavar yanıtı

Kendisini aldattığını iddia ettiği sevgili Adil Rami için “O bir canavar” diyen Pamela Anderson’a, futbolcudan yanıt geldi: Asla ikili hayat yaşamadım.

Adil Rami'den 'aldatıldım' diyen Pamela Anderson’a canavar yanıtı - Sayfa 1

Sosyal medya hesabı Instagram’dan futbolcu sevgilisi Adil Rami eile fotoğrafını yayınlayan Pamela Anderson aldatıldığını iddia etti.

16
Adil Rami'den 'aldatıldım' diyen Pamela Anderson’a canavar yanıtı - Sayfa 2

51 yaşındaki yıldız “Bunu kabullenmek çok zor. Hayatımın son iki yılı (hatta fazlası) koca bir yalanmış. Kandırıldım. Onun iki farklı hayatının olduğunu öğrendiğimde yıkıldım. Hani ‘büyük aşkımız’ vardı? Herkese yalan söyledi. O bir canavar. Nasıl oldu, birçok insana yardım ettim de, kendime bir faydam dokunacak kadar akıllı olamadım?” dedi. 

26
Adil Rami'den 'aldatıldım' diyen Pamela Anderson’a canavar yanıtı - Sayfa 3

Futbolcu Adil Rami’nin sevgilisine olan cevabı da aynı şekilde oldu.

36
Adil Rami'den 'aldatıldım' diyen Pamela Anderson’a canavar yanıtı - Sayfa 4

Adil Rami Instagram'da paylaştığı siyah beyaz fotoğrafın altına ikiz çocuklarının annesi Sidonie Biémont ile her zaman yakın ilişkide olduklarını açıkladı.

46