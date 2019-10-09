Adil Rami Chloe Sims'le çapkınlık yaptı Fenerbahçe yönetimini kızdırdı
Fenerbahçe yönetimi, Adil Rami’nin kısa süre içerisinde iki kadınla gece hayatında boy göstermesinden rahatsız oldu.
Playboy güzeli Pamela Anderson'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Birleşik Amerikalı seksi yıldıza şiddet uyguladığı öne sürülen Fenerbahçeli Adil Rami, cumartesi gecesi Londra'da bir kadınla yakalandı.
Çapkınlık yaparken yakalandı: Ada'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde 33 yaşındaki savunmacının İngiliz televizyon fenomeni ve iş kadını Chloe Sims ile birlikte ayrılırken çekilmiş fotoğrafını yayınladı.
Geceyi birlikte geçirdiler: Gazete, Chiltern Firehouse adlı lüks bir mekandan çıkarken aynı aracın içinde görülen Rami ve Sims'in ilk kez buluştuklarını ve geceyi birlikte geçirdiklerini yazdı.
Fransa'dan Londra'ya uçtu: Daily Mail'e konuşan bir haber kaynağı ise Sarı Lacivertli futbolcunun kendisinden dört yaş büyük olan Sims'le buluşmak için özel olarak Fransa'dan Londra'ya uçtuğunu belirtti.