Adı yasak aşkla anılmıştı! Elif Buse Doğan aşk kriterini açıkladı
Güçlü yorumu ve dikkat çeken şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Elif Buse Doğan, bu kez özel hayatıyla gündemde. Başarılı şarkıcı, aşk hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarda ilişkide önem verdiği kriterleri tek tek anlattı.
“Samsak Döveci” ve “Yandırdın Kalbimi” gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Elif Buse Doğan, kariyerindeki çıkışını özel hayatına dair sözlerle sürdürdü. Bir süredir hayatında kimsenin olmadığını söyleyen ünlü isim, ilişkilere bakışını net ifadelerle dile getirdi.
Aşk konusunda artık daha seçici olduğunu söyleyen Elif Buse Doğan, kendisini yoran değil, iyi hissettiren bir ilişki istediğini vurguladı. Ünlü şarkıcı, “Hayatımda artık beni yoran değil, büyüten ilişkiler istiyorum. Sessizliği bile huzur olan insanlara ihtiyaç var” sözleriyle dikkat çekti.vBu açıklama, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
Elif Buse Doğan, gönlünü çalacak kişide aradığı özellikleri de ilk kez bu kadar açık anlattı. Huzur, anlayış ve duygusal dengeyi ön planda tuttuğu görülen şarkıcının açıklamaları, ilişkilere bakışındaki değişimi de ortaya koydu.
Öte yandan Elif Buse Doğan’ın adı bir dönem, Ebru Gündeş ile evliliğini sonlandıran iş insanı Murat Özdemir ile anılmıştı. Magazin kulislerinde konuşulan bu yakınlık iddiası uzun süre gündemde kalmıştı. Ancak ünlü şarkıcı, hakkında çıkan aşk söylentilerini net bir dille yalanladı.