Adeta zamanı durduruyor! Kleopatra'nın gençlik formülü bakın neymiş...
Güzellik ve gençlik insanlık tarihinin en eski takıntılarından biri. Bugün elimizin altında olan pek çok bakım rutini aslında binlerce yıl öncesine dayanıyor. Şaşırmaya hazır olun çünkü yaşlanmayı yavaşlatmak için kullanılan bu doğal yöntemlerin çoğu hâlâ geçerliliğini koruyor. İşte antik çağların yıllara meydan okuyan güzellik sırları.
Mısır Kraliçesi Kleopatra, güzelliğiyle çağlar boyu anlatıldı. Onun en büyük sırrı ise süt banyolarıydı. Laktik asit sayesinde süt, cildi hem arındırıyor hem de yumuşatıyordu. Bugün hâlâ en popüler doğal maskelerden biri süt maskesi, yani Kleopatra'nın yolu hiç de eskimedi.
Çin'in ginseng ve yeşil çay ritüeli
Çin kültüründe ginseng 'hayat kökü' olarak bilinir. Yüzyıllardır hem enerji vermesi hem de cildi yenilemesi için kullanılıyor. Yeşil çay ise güçlü antioksidan özelliğiyle bu ritüelin tamamlayıcısı. İkisi bir araya geldiğinde hem içeriden hem dışarıdan gençlik iksiri gibi etki yaratıyor.
Roma hamamlarının gençlik formülü
Romalılar için gençlik, temizlikle eş anlamlıydı. Hamamlar, buhar, sıcak su ve masaj onlar için sadece hijyen değil, aynı zamanda bir gençlik yatırımıydı. Bugün SPA merkezlerinde yaşadığımız 'detoks' keyfi aslında Roma'dan bize miras.
Hint Ayurveda
Ayurveda, Hint kültüründe sadece bir bakım değil, bir yaşam felsefesi. Bitkisel yağlarla yapılan masajlar, baharatlı içecekler ve yoga sayesinde hem beden hem de ruh tazeleniyor. Modern wellness akımlarının çoğu aslında Ayurveda’dan esinlenmiş durumda.