Adeta zamanı durduruyor! Kleopatra'nın gençlik formülü bakın neymiş...

Mısır Kraliçesi Kleopatra, güzelliğiyle çağlar boyu anlatıldı. Onun en büyük sırrı ise süt banyolarıydı. Laktik asit sayesinde süt, cildi hem arındırıyor hem de yumuşatıyordu. Bugün hâlâ en popüler doğal maskelerden biri süt maskesi, yani Kleopatra'nın yolu hiç de eskimedi.