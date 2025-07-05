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Adeta emekliler şehri! Türkiye'nin en yaşlıları bu ilde...

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Adeta emekliler şehri! Türkiye'nin en yaşlıları bu ilde...

TÜİK verilerine göre 2024 yılında 15-24 yaş aralığının oluşturduğu genç nüfusun oranı yüzde 14.9'a geriledi.

Adeta emekliler şehri! Türkiye'nin en yaşlıları bu ilde... - Resim: 1

TÜİK bunun yanında Türkiye'de genç nüfusun en yoğun ve düşük olduğu illeri de açıkladı.

 

İşte Türkiye'nin en genç ve yaşlı 10 ili

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Adeta emekliler şehri! Türkiye'nin en yaşlıları bu ilde... - Resim: 2

2024 itibarıyla Hakkari yüzde 20.8 ile Türkiye'nin en yüksek genç nüfusa sahip ili oldu. 

Şırnak

 Genç nüfus oranı: Yüzde 20.6

Siirt

 Genç nüfus oranı: Yüzde 20.3

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Adeta emekliler şehri! Türkiye'nin en yaşlıları bu ilde... - Resim: 3

Ağrı

 Genç nüfus oranı: Yüzde 19.7

​Muş

 Genç nüfus oranı: Yüzde 19.4

Bayburt

 Genç nüfus oranı: Yüzde 19.1

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Adeta emekliler şehri! Türkiye'nin en yaşlıları bu ilde... - Resim: 4

Van

 Genç nüfus oranı: Yüzde 19

Batman

 Genç nüfus oranı: Yüzde 18.7

Bitlis

 Genç nüfus oranı: Yüzde 18.6

Kilis

 Genç nüfus oranı: Yüzde 18.4

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