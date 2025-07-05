Adeta emekliler şehri! Türkiye'nin en yaşlıları bu ilde...
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TÜİK verilerine göre 2024 yılında 15-24 yaş aralığının oluşturduğu genç nüfusun oranı yüzde 14.9'a geriledi.
TÜİK bunun yanında Türkiye'de genç nüfusun en yoğun ve düşük olduğu illeri de açıkladı.
İşte Türkiye'nin en genç ve yaşlı 10 ili
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2024 itibarıyla Hakkari yüzde 20.8 ile Türkiye'nin en yüksek genç nüfusa sahip ili oldu.
Şırnak
Genç nüfus oranı: Yüzde 20.6
Siirt
Genç nüfus oranı: Yüzde 20.3
210
Ağrı
Genç nüfus oranı: Yüzde 19.7
Muş
Genç nüfus oranı: Yüzde 19.4
Bayburt
Genç nüfus oranı: Yüzde 19.1
310
Van
Genç nüfus oranı: Yüzde 19
Batman
Genç nüfus oranı: Yüzde 18.7
Bitlis
Genç nüfus oranı: Yüzde 18.6
Kilis
Genç nüfus oranı: Yüzde 18.4
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