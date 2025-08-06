Adeta eğlence merkezi! Robbie Williams'tan 1.3 milyarlık malikane

Robbie Williams, Miami'de deniz manzaralı ultra lüks bir malikane satın aldı. Yaklaşık 1.3 milyar TL ödediği evde 7 yatak odası, 18 araçlık garaj ve özel iskele bulunuyor. Tadilat ve eşyalar için de 175 milyon TL harcadı. Eski evini satan ünlü şarkıcı, ailesiyle birlikte artık Miami'de yaşayacak.