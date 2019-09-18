Adeta çöle döndü Van'da bulunan Akgöl'ün son hali içler acısı

İlk defa sular çekildi: Gölden geriye, yalnızca kapladığı 407 hektarlık boş alan kalırken, göl çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, geçmiş yıllarda da özellikle yaz aylarında gölde seviye düşüşünün olduğunu ancak ilk defa suların tamamen çekilmesine şahit olduklarını belirtti.