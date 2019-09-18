Adeta çöle döndü Van'da bulunan Akgöl'ün son hali içler acısı
VAN'ın Özalp ilçesi sınırlarında bulunan kapalı havzalı tektonik Akgöl, 2019 yılının aşırı sıcak geçmesi sebebiyle resmen kurudu.
Doğu Anadolu bölgesinin son yaz aylarında aşırı sıcak geçmesi kuraklığı beraberinde getirdi. Van'da bulunan ve 407 hektarlık alana sahip Akgöl, bu yıl etkili olan sıcak hava ve kuraklık sebebiyle tamamen kurudu.
2 bin 343 metre yükseklikteki Akgöl, yağış olmaması sebebiyle adeta çöle döndü. Suların tamamen çekildiği ve içerisindeki canlıların yok olduğu Akgöl’deki durum, vatandaşları da endişelendirdi.
İlk defa sular çekildi: Gölden geriye, yalnızca kapladığı 407 hektarlık boş alan kalırken, göl çevresindeki köylerde yaşayan vatandaşlar, geçmiş yıllarda da özellikle yaz aylarında gölde seviye düşüşünün olduğunu ancak ilk defa suların tamamen çekilmesine şahit olduklarını belirtti.
Van Akgöl'ün özelliği nedir?
Bu gölün denizden yüksekliği 2343 m, alanı 407 hektar, derinliği 3–5 m arasında değişir. Gölün dışarıya akışı yoktur, bu nedenle suları tuzludur. Yağış ve kaynak suları ile beslenir.