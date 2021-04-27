Adet söktürücü bitkiler adet döneminizi rahat geçirin!
Adet döngüsünü her kadın farklı semptomlarla yaşamaktadır. Adetinizi söktürmek ve rahat bir adet dönemi geçirmeniz için yapmanız gerekenleri paylaştık.
Adetin sökülmesi periyodu rahat atlatmanız için önem taşıyor. Adet söktürücü bitkiler sayesinde adet görmeye başlamanız hızlanır ve kramplarınız hafifler. İşte hızlı adet söktürücü bitkiler listesi:
·Zerdeçal: Kanseri önleyen güçlü bir içeriğe sahip olmasıyla bilinen zerdeçal, aynı zamanda östrojen hormonundaki dalgalanmaların önüne geçer ve östrojen hormonunu dengeler. Adet ağrıların şiddetini azaltır.
Adet gününüzden yaklaşık 1 hafta önce zerdeçal çayı içerek veya yoğurdunuza zerdeçal tozu ekleyerek adetinizin zamanında gelmesini sağlayabilirsiniz.
·Dereotu: Rahim kaslarını gevşetir ve adet kanamasının normal seyrinde gelmesini sağlar. Adet gününüzden 2-3 gün önce limonlu taze dereotu tüketirseniz, adetinizi normal zamanında ve ağrısız geçirirsiniz.
·Maydanoz: Kilo vermek ve detoks yapmak için sıklıkla tüketilen maydanoz ve maydanoz suyu, vücuttaki dolaşıma ve kan akışına hız katar. Kan akışını hızlandırma gücü sayesinde adet kanamasının zamanında gerçekleşmesinde oldukça etkilidir.
Adet gününüzden yaklaşık 3-4 gün önce maydanozu kaynatıp suyunu süzün. Maydanoz suyunu 30 dakika soğumaya bırakın. Günde birkaç bardak bu maydanoz suyunu içerek adetinizin hızlıca söktürülmesini sağlayabilirsiniz.