Adet söktürücü bitkiler adet döneminizi rahat geçirin!

·Maydanoz: Kilo vermek ve detoks yapmak için sıklıkla tüketilen maydanoz ve maydanoz suyu, vücuttaki dolaşıma ve kan akışına hız katar. Kan akışını hızlandırma gücü sayesinde adet kanamasının zamanında gerçekleşmesinde oldukça etkilidir.

Adet gününüzden yaklaşık 3-4 gün önce maydanozu kaynatıp suyunu süzün. Maydanoz suyunu 30 dakika soğumaya bırakın. Günde birkaç bardak bu maydanoz suyunu içerek adetinizin hızlıca söktürülmesini sağlayabilirsiniz.