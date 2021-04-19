Adet öncesi gerginlik sendromu (Premenstrüel sendrom, PMS) nedir belirtileri nelerdir?

Dünyada kadınların %75'i Adet Öncesi Sendrom ya da diğer adıyla PMS'le mücadele ediyor. PMS yaşayan kadınların yarısında yakınmalar hafiftir ve kişinin günlük yaşantısını etkilemez. Diğer yarısında ise depresyon da dahil olmak üzere çok daha ciddi şikayetler ortaya çıkar. Premenstrüel şikayetler fizyolojik ya da psikolojik olabilir ve kültürel farklılıklardan etkilenebilir.