Adet dönemi 10 günden fazla sürerse oruç tutulur mu?

Yaklaşan Ramazan Ayı’yla birlikte en çok araştırılanlar arsında regl iken yani adetliyken oruç tutmanın hükmü geliyor. Özellikle kadınlar “Regl iken oruç tutulur mu?” ve “Adetliyken oruç tutulur mu?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki 10 günden fazla süre adet olan bir kadın oruç tutabilir mi?