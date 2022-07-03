Adem Kılıççı'dan Acun'a rest! Sosyal medya hesabından da sildi, ikilinin arasındaki ipler iyice gerildi!
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final bölümüyle izleyiciye sunuldu. Finale kalan Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıççı arasında SMS oylaması yapılarak şampiyon belli oldu. Daha fazla oyu alarak şampiyon olan Nisa Bölükbaşı sevincini yaşarken Adem cephesinde gerginlik vardı. Sonucun düzmece olduğunu düşünenler Adem'in tarafındaydı. Fakat Acun Ilıcalı SMS sonuçlarını yayınlayarak bu tartışmaya bir son verdi. Adem Kılıççı şimdi de Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı.
Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı ile finale kalan Adem Kılıççı, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğundan sonra Adem Kılıççı ve Acun Ilıcalı arasında gerginlik yaşandı. Sonucu kabullenemeyenler Kılıççı'nın tarafındaydı. Adem Kılıçcı, Acun Ilıcalı'yı son olarak sosyal medyada takipten çıkardı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
TV8'in sevilen Survivor All Star, 30 Haziran akşamı istanbul'da yapılan büyük finale şampiyonu belirledi.
Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın kaldığı finalde en çok SMS'i alan Nisa, yarışmayı şampiyon olarak tamamladı.
Yarışma sonrası ise Adem'den dikkat çeken bir hamle geldi.