Adem Kılıççı'dan Acun'a rest! Sosyal medya hesabından da sildi, ikilinin arasındaki ipler iyice gerildi!

Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı ile finale kalan Adem Kılıççı, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Nisa Bölükbaşı'nın şampiyonluğundan sonra Adem Kılıççı ve Acun Ilıcalı arasında gerginlik yaşandı. Sonucu kabullenemeyenler Kılıççı'nın tarafındaydı. Adem Kılıçcı, Acun Ilıcalı'yı son olarak sosyal medyada takipten çıkardı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.