Adem Kılıççı itiraf etti! Sakladığım sırrım var diyerek Survivor bombasını patlattı

Ertem Şener’in, “Bir sırrın var mı sakladığın?” sorusuna “Evet, var diyen Adem Kılıççı, “Tabii ki sırrım var ama söylemeyeceğim. Çok büyük bir gündem yaratmaz ama bana özel bir sır o. Kameralar kapandığı zaman belki konuşuruz” şeklinde yanıt verdi.