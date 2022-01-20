'Adem ile Havva' şarkı polemiğinde Sezen Aksu'ya MÜYORBİR'den destek açıklaması
'Cahil Adem ile Havva' şarkı sözleriyle günlerdir gündemde olan Sezen Aksu'ya yönelik sosyal medyada yer alan tepkilere Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR'den destek...
Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı şarkısında geçen 'Cahil Adem ile Havva' sözüne yönelik gündemden düşmeyen tartışmanın "anlamsız ve yapay bir gerginlik" olduğunu söyleyen MÜYORBİR, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanat ve sanatçıdan yana tavır koymasını bekliyoruz" dedi.
Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Yönetim Kurulu, Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki şarkısı nedeniyle hedef alınması ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili olarak "Sezen Aksu kültürel mirasımızdır" açıklaması yaptı.
Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri iktidara yakın isimler tarafından sosyal medyada hedef gösterildi. Ankara'da Mikail Yılmaz isimli bir avukat ile beraberindeki bir grup ise Aksu hakkında, "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
MÜYORBİR ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanat ve sanatçıdan yana tavır koymasını beklediklerini söyledi.