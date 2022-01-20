'Adem ile Havva' şarkı polemiğinde Sezen Aksu'ya MÜYORBİR'den destek açıklaması

Sezen Aksu'nun 2017 yılında çıkardığı "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında geçen "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri iktidara yakın isimler tarafından sosyal medyada hedef gösterildi. Ankara'da Mikail Yılmaz isimli bir avukat ile beraberindeki bir grup ise Aksu hakkında, "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.