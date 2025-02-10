Adem diskalifiye mi olacak? Survivor'da Adem ve Sedat arasında ipler koptu!
Survivor'da tansiyon giderek yükseliyor. 9 Şubat Pazar akşamı düellolarda Çılgın Sedat'ın sakatlanması sonrası ödül oyunu oynandı. Oyun sırasında Adem'in olmaması kafaları karıştırırken; bölüm sonundaki ada konseyinde Adem, Çılgın Sedat'ın üzerine yürüdü. Bu anlar "Adem diskalifiye mi olacak?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm tanıtımı...
Bu yıl All Star- Gönüllüler formatıyla ekranlara gelen Survivor'ın 9 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümünde ilk düellolar yapıldı. Mehmet Özyay ile Yunus Emre ve Çılgın Sedat ile Batuhan Gökgöz canlanbaşla mücadele etti.
Çılgın Sedat sakatlandı
Ancak Çılgın Sedat ile Batuhan Gökgöz düellosu, Sedat’ın sakatlanması üzerine yarıda kaldı. Yunus Emre Karabacak-Mehmet Özyay düellosunu Yunus Emre Karabacak kazandı. Böylece Yunus Emre eleme potasından çıkarak adaylığını düşürdü. Böylece Çılgın Sedat ile Batuhan Gökgöz düellosunda kaybeden kişinin Mehmet Özyay ile düelloya çıkacağı kesinleşti.
Ödül oyununda kazanan takım
O sırada arkadaşlarının yanında olan Adem Kılıççı, ödül oyununda oynamayacağını söyledi ve benchte de yer almadı. Kıran kırana geçen ödül oyunu mücadelesinde kazanan taraf 12-9 skorla gönüllüler oldu.
Adem ile Çılgın Sedat arasında gerginlik
Gece sonunda ise ada konseyinde yaşananlar şoke etti. Görüntülerde Adem'in sinirlenerek Çılgın Sedat'a "Pişmiş pişmiş gülüyorsun" demesi üzerine Sedat'ın "Ne güleceğim" yanıtını verdiği anlarda ortalık karıştı.