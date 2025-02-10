Adem diskalifiye mi olacak? Survivor'da Adem ve Sedat arasında ipler koptu!

Çılgın Sedat sakatlandı

Ancak Çılgın Sedat ile Batuhan Gökgöz düellosu, Sedat’ın sakatlanması üzerine yarıda kaldı. Yunus Emre Karabacak-Mehmet Özyay düellosunu Yunus Emre Karabacak kazandı. Böylece Yunus Emre eleme potasından çıkarak adaylığını düşürdü. Böylece Çılgın Sedat ile Batuhan Gökgöz düellosunda kaybeden kişinin Mehmet Özyay ile düelloya çıkacağı kesinleşti.